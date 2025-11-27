«Это я сделала»: 13-летняя девочка расправилась с мамой и подожгла квартиру

По данным местных СМИ, девочка конфликтовала с матерью (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Санкт-Петербурге разыгралась шокирующая трагедия. Обычный ночной вызов МЧС по сообщению о пожаре обернулся расследованием убийства, в центре которого неожиданно оказалась 13-летняя школьница. Что произошло в квартире на Ковалевской улице в ноябрьскую ночь и какие версии сейчас рассматривают следствие — в материале URA.RU.

Пожар и страшная находка

Трагедия в петербургской многоэтажке произошла ранним утром 26 ноября. Около четырех часов специалисты МЧС получили сигнал о возгорании в квартире на Ковалевской улице. Когда пожарные вошли внутрь, кухня уже была охвачена пламенем, густой дым наполнял подъезд.

Ликвидировать огонь удалось довольно быстро, но то, что обнаружили спасатели, вызвало настоящий шок: на полу лежало тело 46-летней хозяйки квартиры. Первоначально пожар выглядел, как несчастный случай, однако следователи быстро нашли на теле женщины колото-резаную рану — смерть наступила еще до возгорания.

Признание 13-летней девочки

В квартире находилась только 13-летняя дочь погибшей. Девочку увезли на допрос, и почти сразу подросток призналась, что удар нанесла она. «Это я сделала. Ночью. Пока папы не было дома», — цитирует слова ребенка «КП».

По версии следствия, после убийства девочка попыталась инсценировать нападение неизвестного: устроила небольшой пожар на кухне, разбросала вещи и даже нанесла себе легкое повреждение, чтобы рассказать прибывшим оперативникам историю о «маньяке», ворвавшемся в квартиру.

Поначалу именно эту версию озвучила супругу убитой девочка. Муж погибшей, который приходится подростку отчимом, приехал домой спустя двадцать минут после звонка. Он увидел скорую, полицию и тело жены, а дочь — в состоянии шока. Мужчина в комментарии порталу 78.ru рассказал, что семья была благополучной, а последний день перед трагедией прошел спокойно.

Счастливая семья со скелетами в шкафу

«Абсолютно ничего не происходило [накануне]! Здоровая, счастливая семья! Мы даже дома не материмся, непьющие, у нас здоровая семья. Жена дышала дочкой, я сегодня с ними был вместе, гуляли, на катке катались, покушали, приехали спокойно», — говорит убитый горем мужчина.

Однако позже стало известно, что отношения между матерью и дочерью все же были напряженными. Девочку раздражал строгий контроль: требование регулярно звонить по видеосвязи, запрет на общение с мальчиками, приложения-«трекеры» на телефоне.

По данным 78.ru, подросток уже убегала из дома и скрывалась у новой знакомой. Подруги девочки рассказывают, что та жаловалась на материнскую гиперопеку и давление отчима, хотя официально семья на учетах не состояла, а соседи ранее не сообщали о насилии.

Ситуацию осложняют противоречивые заявления самого подростка, которые она делала друзьям. Одним она отправила ночью голосовое сообщение о нападении незнакомца, другим — рассказывала о бытовых конфликтах, якобы избиениях и даже «смерти» родного отца, хотя отец жив и сам подтвердил, что отношения в семье были непростыми, но не криминальными. В соцсетях нашли и другие тревожные детали: например, видео, где девочка в игре Roblox танцует в горящей комнате.

Грозит ли подростку тюрьма

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило дело по статье «Убийство», проводится комплекс экспертиз и проверок, изъято предполагаемое орудие преступления. Работают с окружением семьи, изучают возможные мотивы и психологическое состояние подростка. Девочка пока находится в больнице под наблюдением.

