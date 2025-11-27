Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

TOI: Минобороны Индии одобрило массовую закупку ракет для С-400 у России

TOI: Индия закупает российские ракеты
27 ноября 2025 в 13:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Также Россия будет заниматься техническим обслуживанием комплексов С-400

Также Россия будет заниматься техническим обслуживанием комплексов С-400

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индия будет закупать у России ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующую инициативу одобрило Министерство обороны страны. Об этом пишет The Times of India.

«Индия приобретет ракеты для комплексов С-400 различной дальности для пополнения запасов этого оружия, которое использовалось в мае во время индо-пакистанского военного конфликта, а также для создания резервов этих вооружений», — рассказал в интервью The Times of India. собеседник издания. Кроме закупки ракет, Минобороны одобрило создание Россией центра по техническому обслуживанию и ремонту комплексов С-400 на территории Индии. 

Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть после небольшой паузы. В число марок нефти, которые приобретают компании Индии, вошла Urals. Среди покупателей российской нефти — Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал