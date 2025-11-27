TOI: Минобороны Индии одобрило массовую закупку ракет для С-400 у России
Также Россия будет заниматься техническим обслуживанием комплексов С-400
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Индия будет закупать у России ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующую инициативу одобрило Министерство обороны страны. Об этом пишет The Times of India.
«Индия приобретет ракеты для комплексов С-400 различной дальности для пополнения запасов этого оружия, которое использовалось в мае во время индо-пакистанского военного конфликта, а также для создания резервов этих вооружений», — рассказал в интервью The Times of India. собеседник издания. Кроме закупки ракет, Минобороны одобрило создание Россией центра по техническому обслуживанию и ремонту комплексов С-400 на территории Индии.
Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть после небольшой паузы. В число марок нефти, которые приобретают компании Индии, вошла Urals. Среди покупателей российской нефти — Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp.
