TOI: Минобороны Индии одобрило массовую закупку ракет для С-400 у России

Индия будет закупать у России ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующую инициативу одобрило Министерство обороны страны. Об этом пишет The Times of India.

«Индия приобретет ракеты для комплексов С-400 различной дальности для пополнения запасов этого оружия, которое использовалось в мае во время индо-пакистанского военного конфликта, а также для создания резервов этих вооружений», — рассказал в интервью The Times of India. собеседник издания. Кроме закупки ракет, Минобороны одобрило создание Россией центра по техническому обслуживанию и ремонту комплексов С-400 на территории Индии.