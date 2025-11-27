Курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с июля
27 ноября 2025 в 14:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Впервые с июля текущего года внебиржевой курс доллара снизился до отметки ниже 78 рублей. Информацию можно отследить на сайте ЦБ РФ.
