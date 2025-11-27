Логотип РИА URA.RU
Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом

27 ноября 2025 в 13:10
Федерация сочла целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским дзюдоистам вернули право выступать под национальным флагом, с гимном и эмблемами. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

«Исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам снова выступать под своим национальным флагом, с гимном и эмблемами», — говорится на официальном сайте федерации. Решение вступит в силу начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби в 2025 году.

В заявлении подчеркивается, что организация с должной ответственностью преодолела период значительного геополитического давления. При этом IJF сумела сохранить единство «семьи» дзюдо и обеспечить безопасность и честность соревнований для всех спортсменов независимо от их национальности. В связи с недавними событиями, в том числе с восстановлением полного национального представительства белорусских спортсменов, Международная федерация дзюдо сочла целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях.

Международная федерация дзюдо подчеркивает, что спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может стать площадкой для реализации геополитических планов.

