Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом

Российским дзюдоистам вернули право выступать под национальным флагом, с гимном и эмблемами. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

«Исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам снова выступать под своим национальным флагом, с гимном и эмблемами», — говорится на официальном сайте федерации. Решение вступит в силу начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби в 2025 году.

В заявлении подчеркивается, что организация с должной ответственностью преодолела период значительного геополитического давления. При этом IJF сумела сохранить единство «семьи» дзюдо и обеспечить безопасность и честность соревнований для всех спортсменов независимо от их национальности. В связи с недавними событиями, в том числе с восстановлением полного национального представительства белорусских спортсменов, Международная федерация дзюдо сочла целесообразным разрешить участие российских спортсменов на равных условиях.

