Лукашенко: Украина должна подписать мирный план Трампа

Украинские власти подписать мирный договор, предложенный США, иначе полностью потеряет страну. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке.

«И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор», — сказал Александр Лукашенко, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также предупредил, что в противном случае Украина может потерять страну полностью. По словам белорусского лидера, сейчас «мяч» находится в руках украинской стороны.

Лукашенко выразил поддержку российским усилиям по достижению мирного соглашения и выразил надежду, что американская сторона проявит дипломатичность и профессионализм в этом вопросе, ведь именно эта позиция приведет к согласованию договора.

О мирном плане США стало известно в ноябре 2025 года, он состоит из 28 пунктов и предполагает ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО. Сначала Украина отвергла этот договор, но затем в зарубежных СМИ появилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский собирается встретиться с главой США Дональдом Трампом для подписания соглашения, пишет RT.