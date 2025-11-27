Лукашенко: Украина должна подписать мирный план Трампа
Лукашенко поддержал усилия России по мирному урегулированию конфликта
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Украинские власти подписать мирный договор, предложенный США, иначе полностью потеряет страну. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке.
«И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор», — сказал Александр Лукашенко, его слова передает корреспондент URA.RU. Он также предупредил, что в противном случае Украина может потерять страну полностью. По словам белорусского лидера, сейчас «мяч» находится в руках украинской стороны.
Лукашенко выразил поддержку российским усилиям по достижению мирного соглашения и выразил надежду, что американская сторона проявит дипломатичность и профессионализм в этом вопросе, ведь именно эта позиция приведет к согласованию договора.
О мирном плане США стало известно в ноябре 2025 года, он состоит из 28 пунктов и предполагает ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО. Сначала Украина отвергла этот договор, но затем в зарубежных СМИ появилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский собирается встретиться с главой США Дональдом Трампом для подписания соглашения, пишет RT.
При этом Москва не получала никаких официальных деталей плана, но знает о нем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что российская сторона продолжает работу с Вашингтоном по линии, намеченной на саммите в Анкоридже на Аляске. При этом Россия не раз подчеркивала, что поддерживает мирное урегулирование конфликта на Украине. По словам Пескова, активное продвижение ВС РФ на фронте должно склонить Зеленского к подписанию мирного соглашения.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
