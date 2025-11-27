В Роспотребе раскрыли ситуацию с «новым необычным вирусом», якобы бушующим в России

«Роспотребнадзор опровергает сообщения о „новом необычном вирусе“, распространяющемся в России», — говорится на официальном сайте ведомства. В рамках проводимого мониторинга не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены. В настоящий момент в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов преобладают вирусы гриппа A(H3N2).

Ранее «Московский Комсомолец» сообщал, что в Москве отмечается рост заболеваемости новым вирусом. Эксперт Вадим Покровский объяснил увеличение числа заболевших влиянием сезонных факторов и высокой плотностью населения в общественных местах. По его словам, ухудшение состояния здоровья жителей города, включая такие симптомы, как сонливость, ломота в теле и другие признаки ОРЗ, является типичным для данного времени года. Эксперт отметил, что с началом дождливой погоды люди больше времени проводят в помещениях и активнее пользуются общественным транспортом, что повышает риск распространения инфекций воздушно-капельным путем.