В Роспотребе раскрыли ситуацию с «новым необычным вирусом», якобы бушующим в России
В России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Никакого нового вируса, распространяющегося в России, не выявлено. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«Роспотребнадзор опровергает сообщения о „новом необычном вирусе“, распространяющемся в России», — говорится на официальном сайте ведомства. В рамках проводимого мониторинга не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены. В настоящий момент в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов преобладают вирусы гриппа A(H3N2).
Специалисты проводят геномный эпиднадзор, который позволяет отслеживать циркуляцию различных штаммов вирусов. Ведомство напоминает, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания.
Ранее «Московский Комсомолец» сообщал, что в Москве отмечается рост заболеваемости новым вирусом. Эксперт Вадим Покровский объяснил увеличение числа заболевших влиянием сезонных факторов и высокой плотностью населения в общественных местах. По его словам, ухудшение состояния здоровья жителей города, включая такие симптомы, как сонливость, ломота в теле и другие признаки ОРЗ, является типичным для данного времени года. Эксперт отметил, что с началом дождливой погоды люди больше времени проводят в помещениях и активнее пользуются общественным транспортом, что повышает риск распространения инфекций воздушно-капельным путем.
