Британцам сообщили плохие новости о газе
Британия может остаться без газа по нескольким факторам, пишет FT
Великобритания в ближайшие пять лет может столкнуться с дефицитом газа из-за возросшей зависимости от импорта топлива. Об этом говорится в отчете британского Национального оператора энергетической системы (NESO), передает Financial Times (FT).
«Оператор энергосистемы (Великобритании, — прим. URA.RU) предупреждает, что в 2030-х годах в Великобритании может возникнуть дефицит газа», — пишет FT со ссылкой на исследование NESO. Риск дефицита возникает из-за нескольких факторов: замедления перехода на низкоуглеродную энергетику и возможной потери крупного объекта газовой инфраструктуры.
Стресс-тестирование при неблагоприятных погодных условиях показало «риск для безопасности газоснабжения», который может проявиться в начале 2030-х годов, говорится в отчете оператора. Кроме того, в стране наблюдается снижение объемов собственной газодобычи: бассейн Северного моря приходит в упадок, а терминалы по переработке газа закрываются или будут закрыты в ближайшие годы. «Мы работаем с отраслью, чтобы гарантировать, что газовая система будет готова к будущему, включая поддержание безопасности поставок, что имеет первостепенное значение», — заявили FT в Департаменте энергетической безопасности Великобритании.
Правительство Великобритании 26 ноября подтвердило планы запретить выдачу лицензий на разведку новых нефтяных и газовых месторождений в Северном море. Компании смогут бурить только вблизи действующих месторождений, используя существующие трубопроводы и буровые установки. Участники рынка предупредили FT, что без отмены налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний рост добычи газа невозможен. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 2000–2024 годах импорт газа в Великобританию снизился на 40%, при этом около 63% всего используемого газа в 2022 году были импортными.
Материал из сюжета:Газовый кризис в Европе
