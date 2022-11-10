10 ноября 2022

В ХМАО женщина на джипе сбила детей на качелях, перепутав педали. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель из Сургута перепутала педали, паркуясь возле детской площадки Фото:

В Сургуте (ХМАО) женщина-водитель внедорожника, сдавая назад, въехала на территорию детской площадки, когда там на качелях качались двое детей. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU сообщили, что женщина перепутала педали.

«По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, управляя транспортным средством во дворе дома №17 по улице Университетской, сдавала назад и, с ее слов, перепутала педали, несмотря на семилетний водительский стаж. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети. Отец бросился их спасать и получил травмы, дети не пострадали. Сотрудники еще работают на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

В полиции сообщили, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. Видеозапись инцидента опубликовал сургутский telegram-канал «K-информ».

Ранее URA.RU писало о водителе маршрутки в Сургуте, который сломал нос 13-летнему подростку. Мужчину отстранили от работы до окончания проверки, которую проводят правоохранительные органы.

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В Сургуте (ХМАО) женщина-водитель внедорожника, сдавая назад, въехала на территорию детской площадки, когда там на качелях качались двое детей. В пресс-службе УМВД округа корреспонденту URA.RU сообщили, что женщина перепутала педали. «По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, управляя транспортным средством во дворе дома №17 по улице Университетской, сдавала назад и, с ее слов, перепутала педали, несмотря на семилетний водительский стаж. В результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети. Отец бросился их спасать и получил травмы, дети не пострадали. Сотрудники еще работают на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. В полиции сообщили, что все участники ДТП находились в трезвом состоянии. Проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. Видеозапись инцидента опубликовал сургутский telegram-канал «K-информ». Ранее URA.RU писало о водителе маршрутки в Сургуте, который сломал нос 13-летнему подростку. Мужчину отстранили от работы до окончания проверки, которую проводят правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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