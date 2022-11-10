В Сургуте водителя маршрутки, сломавшего нос подростку, отстранят от работы

11 ноября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Водителя маршрутки, напавшего на подростка, отстранили от работы до окончания проверок Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) проводит проверку по инциденту с водителем 69 маршрутки и несовершеннолетним, который получил травму. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что водителя отстранят от работы до завершения расследования. «УМВД России по Сургуту проводит следственные мероприятия в рамках проверки инцидента с водителем ООО АП „Автолайн“ и несовершеннолетним, который получил травму в районе следования маршрута №69. До завершения расследования водитель будет отстранен от работы», — сообщили в пресс-службе. Выяснением всех обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия. После завершения проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту. Ранее URA.RU опубликовало информацию об увольнении, которое ждет водителя маршрутки. Источник в силовом ведомстве сообщил, что у мальчика ушибы лица и сломан нос.

В Сургуте (ХМАО) проводит проверку по инциденту с водителем 69 маршрутки и несовершеннолетним, который получил травму. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что водителя отстранят от работы до завершения расследования. «УМВД России по Сургуту проводит следственные мероприятия в рамках проверки инцидента с водителем ООО АП „Автолайн“ и несовершеннолетним, который получил травму в районе следования маршрута №69. До завершения расследования водитель будет отстранен от работы», — сообщили в пресс-службе. Выяснением всех обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия. После завершения проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту. Ранее URA.RU опубликовало информацию об увольнении, которое ждет водителя маршрутки. Источник в силовом ведомстве сообщил, что у мальчика ушибы лица и сломан нос.