В Сургуте водителя маршрутки, сломавшего нос подростку, отстранят от работы

В Сургуте (ХМАО) проводит проверку по инциденту с водителем 69 маршрутки и несовершеннолетним, который получил травму. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что водителя отстранят от работы до завершения расследования.
«УМВД России по Сургуту проводит следственные мероприятия в рамках проверки инцидента с водителем ООО АП „Автолайн“ и несовершеннолетним, который получил травму в районе следования маршрута №69. До завершения расследования водитель будет отстранен от работы», — сообщили в пресс-службе.
Выяснением всех обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия. После завершения проверки полиция примет процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.
Ранее URA.RU опубликовало информацию об увольнении, которое ждет водителя маршрутки. Источник в силовом ведомстве сообщил, что у мальчика ушибы лица и сломан нос.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney