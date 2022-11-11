Рогозин получил новый пост в зоне СВО

Рогозин возглавил группу военных советников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
«[Рогозин] возглавил в зоне спецоперации группу военных советников. Она будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР», — пишет агентство в своем telegram-канале.
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