Рогозин получил новый пост в зоне СВО

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Рогозин возглавил группу военных советников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Рогозин] возглавил в зоне спецоперации группу военных советников. Она будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР», — пишет агентство в своем telegram-канале.

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости. «[Рогозин] возглавил в зоне спецоперации группу военных советников. Она будет оказывать военно-техническую поддержку силам ДНР», — пишет агентство в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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