В Салехарде простятся с погибшим в СВО солдатом

О гибели ямальца в ходе СВО стало известно 22 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ходе СВО погиб уроженец ЯНАО Евгений Яптик, прощание пройдет 31 октября в Салехарде. Об этом написали в telegram-канале «Администрация Салехарда».

«Прощание с Евгением Яптиком пройдет 31 октября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале. Поминальный обед состоится в 13:30 по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, 21 (кафе «Трактир на Ямальской»).

Отмечается, что старший наводчик минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона рядовой Евгений Вячеславович Яптик погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной операции на территории Украины. О гибели ямальца стало известно 22 октября.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.