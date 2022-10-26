26 октября 2022

В Салехарде простятся с погибшим в СВО солдатом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
О гибели ямальца в ходе СВО стало известно 22 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ходе СВО погиб уроженец ЯНАО Евгений Яптик, прощание пройдет 31 октября в Салехарде. Об этом написали в telegram-канале «Администрация Салехарда».

«Прощание с Евгением Яптиком пройдет 31 октября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале. Поминальный обед состоится в 13:30 по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, 21 (кафе «Трактир на Ямальской»).

Отмечается, что старший наводчик минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона рядовой Евгений Вячеславович Яптик погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной операции на территории Украины. О гибели ямальца стало известно 22 октября.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В Ходе СВО погиб уроженец ЯНАО Евгений Яптик, прощание пройдет 31 октября в Салехарде. Об этом написали в telegram-канале «Администрация Салехарда». «Прощание с Евгением Яптиком пройдет 31 октября с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале. Поминальный обед состоится в 13:30 по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, 21 (кафе «Трактир на Ямальской»). Отмечается, что старший наводчик минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона рядовой Евгений Вячеславович Яптик погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной операции на территории Украины. О гибели ямальца стало известно 22 октября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...