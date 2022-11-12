В Херсоне начали работать военная администрация Киева и СБУ 12 ноября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 + Украинские власти взяли контроль над Херсоном Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне начала работать военная администрация, подконтрольная Киеву, и Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. «На место прибыли и приступили к работе администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к работе Национальная полиция и СБУ», — сообщается в telegram-канале Тимошенко. Глава украинской ВГА Херсонской области Ярослав Янушевич в своем telegram-канале рассказал, что власти ограничили выезд и въезд из Херсона. В городе введен комендантский час. Херсонская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине. В регионе складывалась тяжелая обстановка, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра, напоминают « Невские новости ». Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. В Херсоне начала работать военная администрация, подконтрольная Киеву, и Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. «На место прибыли и приступили к работе администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к работе Национальная полиция и СБУ», — сообщается в telegram-канале Тимошенко. Глава украинской ВГА Херсонской области Ярослав Янушевич в своем telegram-канале рассказал, что власти ограничили выезд и въезд из Херсона. В городе введен комендантский час. Херсонская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине. В регионе складывалась тяжелая обстановка, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра, напоминают «Невские новости». Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям