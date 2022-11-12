Терапевт Романенко: сколько простуд в осенне-зимний период считается нормой

13 ноября 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

По словам врача, за осенне-зимний период считается нормой болеть не более двух раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Частые простуды не являются нормой даже в осенне-зимний период. Всего респираторных инфекций может быть не более двух за один холодный сезон. Об этом сообщила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. «Не должно быть такого, что взрослый человек простужается каждый месяц. В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще — это повод задуматься», — сообщила врач в интервью радио Sputnik. Татьяна Романенко добавила, что в норме любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. По ее словам, дети болеют чаще, потому что их иммунная система стерильна. Когда они попадают в новый коллектив, их иммунитет сталкивается с новыми вирусами и бактериями, вследствие чего дети болеют чаще взрослых. В идеале не должно у человека старше 18 лет респираторные заболевания возникать не должны даже после контакта с больным человеком. Факторами, которые способствуют более частым простудам являются переохлаждение, внутренние очаги инфекции и проблемы с питанием. Также в этот список входит гиподинамия (малоподвижный образ жизни, которая приводит к нарушениям функций организма, — прим. URA.RU), проблемы с зубами, неправильная работа кишечника и авитаминоз. Ранее профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с URA.RU поделилась советами на тему того, как уберечь организм от простуды. Так, человеку необходимо употреблять продукты, содержащие достаточное количество витамина С и D: квашеную капусту, яблоки и шиповник. Кроме того, нужно не забывать о занятиях спортом.

Частые простуды не являются нормой даже в осенне-зимний период. Всего респираторных инфекций может быть не более двух за один холодный сезон. Об этом сообщила терапевт, семейный врач Татьяна Романенко. «Не должно быть такого, что взрослый человек простужается каждый месяц. В холодное время года, в осенне-зимний и зимне-весенний период, допустимо переболеть один-два раза. Если чаще — это повод задуматься», — сообщила врач в интервью радио Sputnik. Татьяна Романенко добавила, что в норме любая вирусная респираторная инфекция должна проходить за семь дней. По ее словам, дети болеют чаще, потому что их иммунная система стерильна. Когда они попадают в новый коллектив, их иммунитет сталкивается с новыми вирусами и бактериями, вследствие чего дети болеют чаще взрослых. В идеале не должно у человека старше 18 лет респираторные заболевания возникать не должны даже после контакта с больным человеком. Факторами, которые способствуют более частым простудам являются переохлаждение, внутренние очаги инфекции и проблемы с питанием. Также в этот список входит гиподинамия (малоподвижный образ жизни, которая приводит к нарушениям функций организма, — прим. URA.RU), проблемы с зубами, неправильная работа кишечника и авитаминоз. Ранее профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с URA.RU поделилась советами на тему того, как уберечь организм от простуды. Так, человеку необходимо употреблять продукты, содержащие достаточное количество витамина С и D: квашеную капусту, яблоки и шиповник. Кроме того, нужно не забывать о занятиях спортом.