Диетолог Кривцова назвала продукты, спасающие от простуды

24 октября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Квашеная капуста богата витамином C и защищает от простуды, отметила Екатерина Кривцова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квашеная капуста, яблоки и шиповник помогут организму во время простуды. Они являются профилактикой подобных заболеваний. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Не только лекарственные препараты, но и образ жизни, и то, что ты ешь, может помочь в выздоровлении или в том, чтобы не заразиться простудными заболеваниями. Осенью есть тенденция к более активной заболеваемости. В этот период нужно стимулировать себя, чтобы поддержать организм. Очень важны для профилактики простудных заболеваний витамин C и D. Издревле в России на зиму квасили капусту. Этот метод заготовки позволяет сохранить высокую дозу витамина C в продукте. Сам процесс квашения и повышенное содержание натриевой соли позволяет справиться с осенней непогодой», — сказала Екатерина Кривцова. Другой источник этого витамина — шиповник, отметила эндокринолог. «Лучше употреблять в качестве отвара вместо чая. Он позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C и, в отличие от соков, значительно меньше подвергает организм возможности аллергической реакции», — объяснила диетолог. Осенью также крайне важны яблоки, добавила терапевт. «Российские сорта обладают витаминами, которые сохраняются значительно лучше, чем в южных. Также в яблоках находится необходимая фолиевая кислота для формирования железа в организме. Есть яблоки специальных сортов, которые хранятся долго и позволяют сохранить витамин D3», — сообщила Кривцова. Диетолог добавила, что можно дополнительно принимать калий, магний, селен, йод, витамины D3, C и K. «Все это способствует снижению рисков возникновения простудных заболеваний», — заключила эксперт.

