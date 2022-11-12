Байден отреагировал на результаты выборов в сенат США

Байден остался доволен результатами демократов на выборах в сенат США

13 ноября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Сохранение контроля над верхней палатой Конгресса демократами является отражением квалификации кандидатов, заявил Байден Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году Президент США Джо Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщили в CNN. «Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет [своего президентства]», — заявил глава Штатов. Он также выразил радость, касаемо того, что демократы вновь являются большинством в сенате. По его словам, сохранение партией контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов». Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Отмечается, что демократы будут впереди даже в случае победы республиканцев во втором туре выборов в штате Джорджия.

Президент США Джо Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщили в CNN. «Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет [своего президентства]», — заявил глава Штатов. Он также выразил радость, касаемо того, что демократы вновь являются большинством в сенате. По его словам, сохранение партией контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов». Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Отмечается, что демократы будут впереди даже в случае победы республиканцев во втором туре выборов в штате Джорджия.