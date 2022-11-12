CNN: демократы сохранят свое преимущество в Сенате США с перевесом в одно место

13 ноября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Демократическая партия сохранит свое преимущество в Сенате в одно место Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году По итогам промежуточных выборов в Сенат США Демократическая партия сохранит свое преимущество с перевесом в одно место. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Демократы сохранят свое узкое большинство в Сенате в течение следующих двух лет, после побед в упорных соревнованиях в Неваде и Аризоне. У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев», — говорится в материале телеканала. Отмечается, что даже в случае победы республиканцев во втором туре в штате Джорджия и при равенстве мест 50 на 50 демократы все равно сохранят преимущество. В такой ситуации решающий голос будет принадлежать вице-президенту США Камале Харрис, которая представляет Демократическую партию. Ранее сообщалось, что в случае победы республиканцев на выборах в Сенат, помощь, оказываемая Украине, будет существенно снижена. Но, по последним данным, Демократическая партия, которую также представляет и президент США Джо Байден, находится в одном шаге от контроля над Сенатом. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар уже заявил, что намерен выступить против военной помощи Украине.

По итогам промежуточных выборов в Сенат США Демократическая партия сохранит свое преимущество с перевесом в одно место. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Демократы сохранят свое узкое большинство в Сенате в течение следующих двух лет, после побед в упорных соревнованиях в Неваде и Аризоне. У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев», — говорится в материале телеканала. Отмечается, что даже в случае победы республиканцев во втором туре в штате Джорджия и при равенстве мест 50 на 50 демократы все равно сохранят преимущество. В такой ситуации решающий голос будет принадлежать вице-президенту США Камале Харрис, которая представляет Демократическую партию. Ранее сообщалось, что в случае победы республиканцев на выборах в Сенат, помощь, оказываемая Украине, будет существенно снижена. Но, по последним данным, Демократическая партия, которую также представляет и президент США Джо Байден, находится в одном шаге от контроля над Сенатом. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар уже заявил, что намерен выступить против военной помощи Украине.