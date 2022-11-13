Frontex раскрыло, сколько россиян уехало в Европу после объявления мобилизации

Frontex: после объявления мобилизации Россию покинули более ста тысяч человек

13 ноября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

За первую неделю мобилизации в Европу въехали 66 тысяч россиян, сообщили в Frontex Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После начала частичной мобилизации в России в Европу въехали более ста тысяч граждан. А с января по сентябрь в ЕС въехали 1, 57 миллионов россиян. Об этом сообщило агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). За первую неделю мобилизации (в период с 19 по 25 сентября) в Европу въехали 66 тысяч граждан РФ, передает РБК данные Frontex. Там уточнили, что это на 30% больше, чем неделей ранее. На следующей неделе, в период с 26 сентября по 2 октября, число желающих въехать в Европу составило 55 тысяч человек. Агентством отмечено, что большинство россиян хотело выехать из страны через пограничные пункты на границе с Финляндией и Эстонией. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция. Всего с января по сентябрь в ЕС въехали 1,57 млн россиян. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Планировалось призвать 300 тысяч резервистов с востребованной военной специальностью и боевым опытом. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении мобилизационных мероприятий.

После начала частичной мобилизации в России в Европу въехали более ста тысяч граждан. А с января по сентябрь в ЕС въехали 1, 57 миллионов россиян. Об этом сообщило агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). За первую неделю мобилизации (в период с 19 по 25 сентября) в Европу въехали 66 тысяч граждан РФ, передает РБК данные Frontex. Там уточнили, что это на 30% больше, чем неделей ранее. На следующей неделе, в период с 26 сентября по 2 октября, число желающих въехать в Европу составило 55 тысяч человек. Агентством отмечено, что большинство россиян хотело выехать из страны через пограничные пункты на границе с Финляндией и Эстонией. Российские граждане, которые подлежали мобилизации, отправлялись в безвизовые государства, такие как Грузия, Казахстан и Турция. Всего с января по сентябрь в ЕС въехали 1,57 млн россиян. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Планировалось призвать 300 тысяч резервистов с востребованной военной специальностью и боевым опытом. В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении мобилизационных мероприятий.