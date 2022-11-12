Свердловская прокуратура заинтересовалась делом школьницы, получившей травмы во время похода

Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту инцидента, случившегося 7 октября, в котором учащаяся городской гимназии №18 во время похода получила травмы, упав с тарзанки. Об этом URA.RU сообщила прокуратура Свердловской области.
«Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По имеющейся информации, 7 октября учащиеся 18-й гимназии находились в туристическом походе на горе „Голый Камень“. Школьница получила травмы при спуске на тарзанке», — говорится в сообщении.
Прокуроры, получив информацию из учреждения здравоохранения, внесли представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила об устранении нарушений федерального законодательства. Вопрос о направлении искового заявления о взыскании компенсации в пользу пострадавшей будет рассмотрен после определения степени тяжести причиненного вреда здоровью девочки.
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Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку по факту инцидента, случившегося 7 октября, в котором учащаяся городской гимназии №18 во время похода получила травмы, упав с тарзанки. Об этом URA.RU сообщила прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По имеющейся информации, 7 октября учащиеся 18-й гимназии находились в туристическом походе на горе „Голый Камень“. Школьница получила травмы при спуске на тарзанке», — говорится в сообщении. Прокуроры, получив информацию из учреждения здравоохранения, внесли представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила об устранении нарушений федерального законодательства. Вопрос о направлении искового заявления о взыскании компенсации в пользу пострадавшей будет рассмотрен после определения степени тяжести причиненного вреда здоровью девочки.