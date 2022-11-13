В Пермском крае отметят день гуся

14 ноября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Праздник гуся в Пермском крае пройдет в 10 раз Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В деревне Аитково Пермского края 19 ноября уже в 10 раз пройдет традиционный фестиваль «Праздник гуся». В программе — парад гусей, веселые конкурсы и забавы. Кульминацией праздника станет традиционная разделка птицы под названием «гусиные помочи». Анонс мероприятия появился на сайте «59 фестивалей 59 региона». «Идея проведения праздника в возвеличивании гуся, любимой домашней птицы татарского народа. Домашние обряды превратятся здесь в праздничное действо с элементами ярмарки, различными состязаниями и творческим общением», — сообщается на сайте. В программе праздника квесты, конкурс поделок из гусиных перьев, Создание арт-объекта с помощью живых гусей, дегустация национальных блюд. Также на празднике можно подписать открытку настоящим гусиным пером и отправить адресату. Кульминация фестиваля — флешмоб «гусиные помочи». Участники посоревнуются в обработке птицы на скорость и качество. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Гайны Пермского края возрождают давно забытый старорусский праздник — «Капустная вечерка». Так на Руси называли осеннюю рубку и заготовку капусты на зиму.

В деревне Аитково Пермского края 19 ноября уже в 10 раз пройдет традиционный фестиваль «Праздник гуся». В программе — парад гусей, веселые конкурсы и забавы. Кульминацией праздника станет традиционная разделка птицы под названием «гусиные помочи». Анонс мероприятия появился на сайте «59 фестивалей 59 региона». «Идея проведения праздника в возвеличивании гуся, любимой домашней птицы татарского народа. Домашние обряды превратятся здесь в праздничное действо с элементами ярмарки, различными состязаниями и творческим общением», — сообщается на сайте. В программе праздника квесты, конкурс поделок из гусиных перьев, Создание арт-объекта с помощью живых гусей, дегустация национальных блюд. Также на празднике можно подписать открытку настоящим гусиным пером и отправить адресату. Кульминация фестиваля — флешмоб «гусиные помочи». Участники посоревнуются в обработке птицы на скорость и качество. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Гайны Пермского края возрождают давно забытый старорусский праздник — «Капустная вечерка». Так на Руси называли осеннюю рубку и заготовку капусты на зиму.