В Пермском крае снимут фильм ужасов об аномальной зоне

Фильм будет снят в жанре ужасы, мистика, приключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае снимут фильм ужасов про аномальную зону в селе Молебка «Сплав.Зона.М». Режиссером выступит Дмитрий Рогозинский. Информация о съемках опубликована в группе фильма в соцсети «ВКонтакте».

«Группа туристов, отправившись на майский сплав, вынуждена остановится в аномальной зоне Пермского края (село Молебка). Странные, мистические события заставляют их выживать в суровых условиях загадочной зоны М. (Молебский треугольник)», — говорится в группе. Фильм будет снят в жанре приключения, мистики и ужасов.

Также в группе проекта режиссер выложил объявления о проведения кастинга проекта. На главные роли нужны: юноша 18 лет нормального телосложения, женщина до 30 лет модельной внешности, женщина старше 40 плотного телосложения и трое мужчин от 30 до 60 лет плотного и нормального телосложения. На роли второго плана требуются несколько мужчин и женщин, в том числе с внешностью народов манси. Для участия актерам нужно отправить видеовизитки.

Съемки фильма запланированы на весну-лето 2023 года. На данный момент у съемочной группы готов сценарий, составляется смета и идет поиск костюмов и реквизита. Фильм планируют показать в кинотеатрах и онлайн-сервисах.