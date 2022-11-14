Путин обратится к Федеральному собранию до конца 2022 года

Путин ежегодно готовит послание Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до конца 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года. Точной даты еще нет», — сказал Песков ТАСС.
Ранее источники РБК сообщали, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.
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