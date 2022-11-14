Путин обратится к Федеральному собранию до конца 2022 года

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Путин ежегодно готовит послание Федеральному собранию Фото:

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до конца 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года. Точной даты еще нет», — сказал Песков ТАСС.

Ранее источники РБК сообщали, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.

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Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до конца 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года. Точной даты еще нет», — сказал Песков ТАСС. Ранее источники РБК сообщали, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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