Путин обратится к Федеральному собранию до конца 2022 года

14 ноября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Путин ежегодно готовит послание Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до конца 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года. Точной даты еще нет», — сказал Песков ТАСС. Ранее источники РБК сообщали, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию планируется огласить до конца 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года. Точной даты еще нет», — сказал Песков ТАСС. Ранее источники РБК сообщали, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.