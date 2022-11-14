Власти Херсона: ВСУ готовятся к расстрелу людей в Херсоне

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, руины, днр, беженцы, местные жители, разрушения, последствия взрыва, волноваха
Фильтрационные мероприятия означают убийства, заявляла ранее Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти в Херсоне могут начать фильтрационные мероприятия. Об этом заявила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева. Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, эти мероприятия предполагают расстрелы и убийства.

«Источники сообщают, что сегодня запретили жителям Херсона посещать центр города. Якобы там проводится разминирование. С высокой долей вероятности там будут проводить фильтрационные мероприятия под этим предлогом», — заявила Губарева агентству ТАСС.

Российские войска перешли на левый берег Днепра, удалившись от и территории Херсона в ходе спецоперации. Это решение было принято ради сохранения жизней мирных людей.

Ранее Мария Захарова давала комментарии по фильтрационным мероприятиям, называя их антиправовыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинские военные пытают местных жителей и издеваются над ними, передает Царьград.

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Украинские власти в Херсоне могут начать фильтрационные мероприятия. Об этом заявила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева. Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, эти мероприятия предполагают расстрелы и убийства. «Источники сообщают, что сегодня запретили жителям Херсона посещать центр города. Якобы там проводится разминирование. С высокой долей вероятности там будут проводить фильтрационные мероприятия под этим предлогом», — заявила Губарева агентству ТАСС. Российские войска перешли на левый берег Днепра, удалившись от и территории Херсона в ходе спецоперации. Это решение было принято ради сохранения жизней мирных людей. Ранее Мария Захарова давала комментарии по фильтрационным мероприятиям, называя их антиправовыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что украинские военные пытают местных жителей и издеваются над ними, передает Царьград.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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