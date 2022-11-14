Путин разрешил служить в ВС РФ иностранцам

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин разрешил иностранцам служить в ВС РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал возможность иностранным гражданам служить в вооруженных силах России по призыву и контракту. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство иностранного государства — по призыву, по контракту в ВС РФ и воинских формированиях», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.

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Президент РФ Владимир Путин дал возможность иностранным гражданам служить в вооруженных силах России по призыву и контракту. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство иностранного государства — по призыву, по контракту в ВС РФ и воинских формированиях», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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