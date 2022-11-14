Путин разрешил служить в ВС РФ иностранцам

Владимир Путин разрешил иностранцам служить в ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин дал возможность иностранным гражданам служить в вооруженных силах России по призыву и контракту. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
«Прохождение военной службы осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство иностранного государства — по призыву, по контракту в ВС РФ и воинских формированиях», — говорится в указе. Он вступает в силу со дня подписания.
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