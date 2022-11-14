Небензя поставил на место Запад, пытающийся добиться репараций от РФ

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Василий Небензя заявил, что репарации, которые Запад старается добиться от РФ — юридически неграмотные Фото:

Резолюции, которые Запад пытается добиться от России — являются ничтожными и юридически неграмотными. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные — а по сути, украденные — финансы России. Резолюция ничтожна и абсолютно юридически неграмотна», — заявил он. Его слова приводит telegram-канал Украина.ру.

Ранее генассамблея ООН заявляла, что нужно привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт, включая репарации Украине. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский уточнил, что генассамблея ООН не имеет права на это. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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Резолюции, которые Запад пытается добиться от России — являются ничтожными и юридически неграмотными. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные — а по сути, украденные — финансы России. Резолюция ничтожна и абсолютно юридически неграмотна», — заявил он. Его слова приводит telegram-канал Украина.ру. Ранее генассамблея ООН заявляла, что нужно привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт, включая репарации Украине. Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский уточнил, что генассамблея ООН не имеет права на это. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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