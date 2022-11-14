Политолог назвал неожиданный эффект для Эрдогана от теракта в Стамбуле

Расследование теракта в Стамбуле усилит позиции Эрдогана на выборах в 2023 году, считает Керим ХасФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Теракт в Стамбуле поможет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победить на выборах в 2023 году. Об этом заявил кандидат политических наук Керим Хас.
«В истории Турции это один из самых кровавых периодов. Он продолжался пять месяцев. Именно страх в обществе консолидировал власть Эрдогана, и он вновь смог получить большинство [голосов] на выборах», — рассказал Хас «Ридусу», вспоминая подобную ситуацию в 2015 году.
После ситуации в 2015 году многие местные жители стали положительнее относиться к деятельности спецслужб и руководства Турции, отмечает политолог. Сейчас же идет расследование теракта в Стамбуле, которое тоже может стать фактом консолидации общества вокруг Эрдогана, объяснил он.
Теракт в Стамбуле случился 13 ноября. Подозреваемую уже задержали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отмечал возможную причастность Сирии и США к теракту.
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Теракт в Стамбуле поможет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победить на выборах в 2023 году. Об этом заявил кандидат политических наук Керим Хас. «В истории Турции это один из самых кровавых периодов. Он продолжался пять месяцев. Именно страх в обществе консолидировал власть Эрдогана, и он вновь смог получить большинство [голосов] на выборах», — рассказал Хас «Ридусу», вспоминая подобную ситуацию в 2015 году. После ситуации в 2015 году многие местные жители стали положительнее относиться к деятельности спецслужб и руководства Турции, отмечает политолог. Сейчас же идет расследование теракта в Стамбуле, которое тоже может стать фактом консолидации общества вокруг Эрдогана, объяснил он. Теракт в Стамбуле случился 13 ноября. Подозреваемую уже задержали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отмечал возможную причастность Сирии и США к теракту.