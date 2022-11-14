Политолог назвал неожиданный эффект для Эрдогана от теракта в Стамбуле

Политолог: расследование теракта в Стамбуле поможет Эрдогану победить на выборах
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Расследование теракта в Стамбуле усилит позиции Эрдогана на выборах в 2023 году, считает Керим Хас Фото:

Теракт в Стамбуле поможет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победить на выборах в 2023 году. Об этом заявил кандидат политических наук Керим Хас.

«В истории Турции это один из самых кровавых периодов. Он продолжался пять месяцев. Именно страх в обществе консолидировал власть Эрдогана, и он вновь смог получить большинство [голосов] на выборах», — рассказал Хас «Ридусу», вспоминая подобную ситуацию в 2015 году.

После ситуации в 2015 году многие местные жители стали положительнее относиться к деятельности спецслужб и руководства Турции, отмечает политолог. Сейчас же идет расследование теракта в Стамбуле, которое тоже может стать фактом консолидации общества вокруг Эрдогана, объяснил он.

Теракт в Стамбуле случился 13 ноября. Подозреваемую уже задержали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отмечал возможную причастность Сирии и США к теракту.

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Теракт в Стамбуле поможет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победить на выборах в 2023 году. Об этом заявил кандидат политических наук Керим Хас. «В истории Турции это один из самых кровавых периодов. Он продолжался пять месяцев. Именно страх в обществе консолидировал власть Эрдогана, и он вновь смог получить большинство [голосов] на выборах», — рассказал Хас «Ридусу», вспоминая подобную ситуацию в 2015 году. После ситуации в 2015 году многие местные жители стали положительнее относиться к деятельности спецслужб и руководства Турции, отмечает политолог. Сейчас же идет расследование теракта в Стамбуле, которое тоже может стать фактом консолидации общества вокруг Эрдогана, объяснил он. Теракт в Стамбуле случился 13 ноября. Подозреваемую уже задержали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отмечал возможную причастность Сирии и США к теракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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