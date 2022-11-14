«Ведомости»: 9000 жителей крупнейших городов ДНР запросили компенсацию из-за утраты жилья

15 ноября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Жителям ДНР компенсируют утрату жилья, которое было повреждено в ходе боевых действий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Около девяти тысяч жителей крупнейших городов ДНР запросили компенсацию из-за утраты и повреждения жилья в ходе боевых действий. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ДНР. «Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахского района на юге Донецкой народной республики (ДНР) подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья вследствие боевых действий», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на министерство. Отмечается, что Мариуполь и Волноваха являются крупными городами ДНР по количеству населения. Как пишет издание, компенсация для покупки или строительства жилья выплачивается в размере 35 тысяч рублей за квадратный метр жилой площади. На капитальный ремонт определено шесть тысяч рублей за квадратный метр. Ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении территорий к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В Госдуме предложили раздать жилье беженцам из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области.

Около девяти тысяч жителей крупнейших городов ДНР запросили компенсацию из-за утраты и повреждения жилья в ходе боевых действий. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики ДНР. «Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахского района на юге Донецкой народной республики (ДНР) подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья вследствие боевых действий», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на министерство. Отмечается, что Мариуполь и Волноваха являются крупными городами ДНР по количеству населения. Как пишет издание, компенсация для покупки или строительства жилья выплачивается в размере 35 тысяч рублей за квадратный метр жилой площади. На капитальный ремонт определено шесть тысяч рублей за квадратный метр. Ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении территорий к России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В Госдуме предложили раздать жилье беженцам из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области.