25 октября 2022

В Госдуме предложили раздать жилье всем беженцам из новых регионов России

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В Госдуме предложили раздать жилищные сертификаты беженцам из всех новых регионов России Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Беженцам из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области тоже необходимо предоставлять жилье на условиях социального найма. Сейчас оно доступно только переселенцам из Херсонской области. Такую инициативу направили зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и член комитета Александр Якубовский вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили предоставлять жилье на условиях социального найма беженцам из ДНР, ЛНР и Запорожской области, передают «Известия». В письме говорится, что следует разрешить покупать квартиры у девелоперов как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Уточняется, что сейчас приобретение жилья с помощью жилищных сертификатов доступно только переселенцам из Херсонской области.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что эта мера окажет положительное влияние на рынок недвижимости в России, частично компенсируя просадку в спросе. «А значит, поддержит застройщиков и их планы по новому строительству», — подчеркнул эксперт.

В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. В «Единой России» напомнили беженцам из Херсонской области об их праве на получение сертификата на приобретение жилья.

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Беженцам из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области тоже необходимо предоставлять жилье на условиях социального найма. Сейчас оно доступно только переселенцам из Херсонской области. Такую инициативу направили зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и член комитета Александр Якубовский вице-премьеру Марату Хуснуллину. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили предоставлять жилье на условиях социального найма беженцам из ДНР, ЛНР и Запорожской области, передают «Известия». В письме говорится, что следует разрешить покупать квартиры у девелоперов как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Уточняется, что сейчас приобретение жилья с помощью жилищных сертификатов доступно только переселенцам из Херсонской области. Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что эта мера окажет положительное влияние на рынок недвижимости в России, частично компенсируя просадку в спросе. «А значит, поддержит застройщиков и их планы по новому строительству», — подчеркнул эксперт. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов попросил жителей покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление, но ждут отъезда мирных жителей. В «Единой России» напомнили беженцам из Херсонской области об их праве на получение сертификата на приобретение жилья.
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