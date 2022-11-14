14 ноября 2022
13 ноября 2022

Самолет Utair не смог вылететь из Москвы из-за неуправляемого двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Двигатель не реагировал на ручку управления Фото:

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из подмосковного аэропорта Внукова в Ташкент из-за неуправляемого двигателя. Информацию опубликовал telegram-канал Aviaincident.

«По докладу экипажа самолета на старте двигатель не реагировал на перемещение ручки управления. Глава воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки», — уточнили в telegram-канале Aviaincident.

Ранее в ХМАО пассажирские самолеты авиакомпании Utair совершили аварийную посадку в аэропортах Сургута и Когалыма. Причиной посадки стала информация об отказе правого двигателя.

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Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из подмосковного аэропорта Внукова в Ташкент из-за неуправляемого двигателя. Информацию опубликовал telegram-канал Aviaincident. «По докладу экипажа самолета на старте двигатель не реагировал на перемещение ручки управления. Глава воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки», — уточнили в telegram-канале Aviaincident. Ранее в ХМАО пассажирские самолеты авиакомпании Utair совершили аварийную посадку в аэропортах Сургута и Когалыма. Причиной посадки стала информация об отказе правого двигателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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