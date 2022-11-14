Самолет Utair не смог вылететь из Москвы из-за неуправляемого двигателя

Двигатель не реагировал на ручку управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из подмосковного аэропорта Внукова в Ташкент из-за неуправляемого двигателя. Информацию опубликовал telegram-канал Aviaincident.

«По докладу экипажа самолета на старте двигатель не реагировал на перемещение ручки управления. Глава воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки», — уточнили в telegram-канале Aviaincident.

Ранее в ХМАО пассажирские самолеты авиакомпании Utair совершили аварийную посадку в аэропортах Сургута и Когалыма. Причиной посадки стала информация об отказе правого двигателя.