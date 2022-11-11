Два самолета Utair совершили аварийную посадку в ХМАО

11 ноября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Неполадки обнаружились у двух самолетов авиакомпании Utair Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО пассажирские самолеты авиакомпании Utair совершили аварийную посадку в аэропортах Сургута и Когалыма. Информацию опубликовал telegram-канал Aviaincident. «„Боинг-737“, рейс Тюмень — Сургут. Капитан воздушного судна доложил об отказе правого двигателя. На борту 60 пассажиров, следует с посадкой к аэродрому назначения. „Боинг-737“, рейс Москва (Внуково) — Когалым. Уход на второй круг, проблемы с механизацией. Эксплуатант — авиакомпания Utair», — сообщает Aviaincident. Оба самолета благополучно совершили посадку в пунктах назначения. Инцидент в Сургуте произошел в половине третьего ночи, в Когалыме — около 7 утра 11 ноября. В пресс-службу Utair был направлен запрос с просьбой прокомментировать инциденты, но на момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что самолет Utair смог приземлиться со второй попытки. Инцидент произошел в аэропорту Самары 28 октября.

В ХМАО пассажирские самолеты авиакомпании Utair совершили аварийную посадку в аэропортах Сургута и Когалыма. Информацию опубликовал telegram-канал Aviaincident. «„Боинг-737“, рейс Тюмень — Сургут. Капитан воздушного судна доложил об отказе правого двигателя. На борту 60 пассажиров, следует с посадкой к аэродрому назначения. „Боинг-737“, рейс Москва (Внуково) — Когалым. Уход на второй круг, проблемы с механизацией. Эксплуатант — авиакомпания Utair», — сообщает Aviaincident. Оба самолета благополучно совершили посадку в пунктах назначения. Инцидент в Сургуте произошел в половине третьего ночи, в Когалыме — около 7 утра 11 ноября. В пресс-службу Utair был направлен запрос с просьбой прокомментировать инциденты, но на момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о том, что самолет Utair смог приземлиться со второй попытки. Инцидент произошел в аэропорту Самары 28 октября.