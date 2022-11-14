Синоптики предупредили о тридцатиградусных морозах и непогоде в ХМАО

В ХМАО придет похолодание до -32 градусов и метель Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО придет похолодание до -32 градусов ночью, днем температура в среднем составит 19-23 градуса ниже нуля. Вместе с этим синоптики предупреждают о метелях и гололеде на дорогах. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«16 ноября ночью местами небольшой снег, слабая метель. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения. Температура воздуха ночью -21,-26 градусов, в северо-западных районах при прояснениях до -32 градусов, днем -20,-25 градусов. 17 ноября преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -27,-32 градуса, днем -17,-22 градуса, местами до -27 градусов. 18 ноября местами небольшой снег, метель. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, при прояснениях до -30 градусов, днем -12,-17 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура днем составит в среднем от -14 до -20 градусов, к пятнице поднимется до -12 градусов. Ночью ожидается похолодание до -26 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не будет. Ветер с порывами до 14 м/с.

В Сургуте в среду и четверг дневная температура составит -19 градусов, ночью температура будет опускаться до 26 градусов ниже нуля. К пятнице также придет потепление до -14 градусов. Ветер до 14 м/с.

В Нижневартовске дневная температура будет постепенно снижаться от -11 градусов, и к четвергу опустится до 21 градуса ниже нуля. Ночью опустится до -26 градусов. Ожидается ветер с порывами до 12 м/с.