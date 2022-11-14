Свинина с начала года подорожала меньше всего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО ряд социально значимых продуктов вырос в цене на 15-38%. Об этом сообщается на официальном сайте департамента экономики ЯНАО.

«С начала года сахар подорожал на 38,9% за кг (28,74 рубля), вермишель подорожала на 30,5% за кг (24,39 рубля)», — сообщается в департаменте. Также заметно подорожание на говядину, баранину, масло сливочное, молоко, творог, твердые сыры, соль поваренную, пшеничную муку, хлеб ржано-пшеничный, хлеб ржаной, рис шлифованный.

Отмечается, что морковь, свежая капуста, картофель и куриное яйцо с начала года подешевели на 6 — 28%. Меньше всего заметно изменение цены на свинину, плюс 13,49 рубля за кг.

В департаменте экономики ЯНАО URA.RU прокомментировали с чем связан рост цен. «На стоимость товаров в магазинах округа влияют отпускные цены товаропроизводителей, затраты на доставку к месту продажи, сезонность и ряд других факторов. Тенденция роста цен на отдельные виды товаров характерна для всех регионов России, особенно это отмечалось в марте—апреле 2022 года (в период ажиотажа из-за введения экономических санкций в отношении РФ)», — прокомментировали в департаменте. Отмечается, что ситуация на рынке товаров и продуктов социальной значимости стабильна.

Ранее URA.RU рассказывало, что в августе был зафиксирован спад цен на продукты питания в ЯНАО. Спад был обусловлен наступлением летнего сезона.

Рост цен на социально значимые продукты в ЯНАО URA.RU