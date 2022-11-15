В Киеве заявили, что Россия ответила на речь Зеленского ударами по Украине

15 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

После речи Зеленского Россия нанесла удары по Украине, сообщает Ермак Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Удары по украинской инфраструктуре были нанесены после речи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак. «Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак на своей странице в Twitter. Также он подставил под сомнение желание РФ заключить мир. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений. Новость по теме Что известно об ударах по Украине 15 ноября

Удары по украинской инфраструктуре были нанесены после речи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак. «Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак на своей странице в Twitter. Также он подставил под сомнение желание РФ заключить мир. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.