В Киеве заявили, что Россия ответила на речь Зеленского ударами по Украине

Удары по украинской инфраструктуре были нанесены после речи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак.
«Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак на своей странице в Twitter. Также он подставил под сомнение желание РФ заключить мир.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Удары по украинской инфраструктуре были нанесены после речи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак. «Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак на своей странице в Twitter. Также он подставил под сомнение желание РФ заключить мир. Ранее глава Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 проект гарантий безопасности для своей страны. Он включал в себя масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО и ПРО со стороны Запада, передает «Национальная служба новостей». Также Киев потребовал полноценный санкционный пакет против России. При этом Зеленский отказался от подписания новых Минских соглашений.