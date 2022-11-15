Reuters: Зеленский на G20 отказался от новых Минских соглашений с РФ

15 ноября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

На G20 Зеленский предложил новые гарантии безопасности для Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с Россией, призвав принять «Киевский договор безопасности». Об этом сообщает Reuters. «Возвращение к Минским договоренностям [с Россией] исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности», — передает агентство слова Зеленского на G20. В соответствии с мирным планом Киева, президент Украины призвал глав государств обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключенных, а также «ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна». Минские соглашения между Россией и Украиной были заключены в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Их также одобрила специальная резолюция Совбеза ООН. Целью соглашений являлось урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Зеленский заявлял, что не допустит повторения Минских соглашений с Россией. А в сентябре его офис обнародовал свой проект гарантий безопасности для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Зеленский отказался от личного участия в G20. Он выступает на форуме в формате онлайн-обращения, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с Россией, призвав принять «Киевский договор безопасности». Об этом сообщает Reuters. «Возвращение к Минским договоренностям [с Россией] исключено. Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности», — передает агентство слова Зеленского на G20. В соответствии с мирным планом Киева, президент Украины призвал глав государств обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключенных, а также «ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна». Минские соглашения между Россией и Украиной были заключены в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Их также одобрила специальная резолюция Совбеза ООН. Целью соглашений являлось урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Зеленский заявлял, что не допустит повторения Минских соглашений с Россией. А в сентябре его офис обнародовал свой проект гарантий безопасности для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Зеленский отказался от личного участия в G20. Он выступает на форуме в формате онлайн-обращения, передает RT.