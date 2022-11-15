Что известно об ударах по Украине 15 ноября

15 ноября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

На Украине 15 ноября зафиксированы масштабные взрывы Фото: Мария Глебова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Эти взрывы произошли после провала переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его скандальных заявлений на саммите G20. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 11:56 дня (по Мск.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о ракетах в воздухе. После чего, он призвал всех пройти в укрытие.

Затем сообщили о взрывах в Запорожье.

Взрывы отмечают в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Волынской и Хмельницкой областях. А также в Одессе, Луцк, Днепр.

В Ивано-Франковске сообщают о взрывах. В Сумской области аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, частично без электричества остался Харьков — властями подтверждены удары по критический объектам инфраструктуры. Про отсутствие электричества пишут и в Балаклее и Краснограде.

Полностью без электричества остался Житомир. В городе в настоящее время пропали свет и вода. Также частично обесточен город Ровно.

Местные жители в Харькове сообщали о трех ракетных прилетах. Кроме того в городе зафиксированы перепады напряжения.

В Киеве прозвучали звуки взрывов. Объявлена воздушная тревога в городе. Задействована работа противовоздушной обороны, сообщил глава города Владимир Кличко. Прилеты замечены и в Киевской области, поднимается дым.

После в Киеве начались экстренные отключения света. Например на лесных массивах Лесной и Троещина.

Были подтверждены взрывы в Ковеле. Информацию подтвердил губернатор Волынской области Александр Башкаленко.

О ракетном прилете сообщили и в Кременчугском районе. Об этом сообщил губернатор Полтавской области Олег Синегубов.

Часть Одессы осталась без света. Об этом сообщали украинские СМИ. Также без света остались города Николаево, Сума. Ранее в Киеве заявляли о взрывах. В городе введена воздушная тревога. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали обстреливать украинскую территорию с 10 октября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также по словам президента РФ Владимира Путина, задачей является демилитаризация украинской страны.

На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Эти взрывы произошли после провала переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его скандальных заявлений на саммите G20. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 11:56 дня (по Мск.). Ранее в Киеве заявляли о взрывах. В городе введена воздушная тревога. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали обстреливать украинскую территорию с 10 октября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также по словам президента РФ Владимира Путина, задачей является демилитаризация украинской страны.