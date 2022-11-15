Что известно об ударах по Украине 15 ноября

На Украине 15 ноября происходит самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Эти взрывы произошли после провала переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его скандальных заявлений на саммите G20. URA.RU приводит всю информацию об инцидентах, которая известна к этому часу. Ракетные взрывы начали фиксировать к 11:56 дня (по Мск.).
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о ракетах в воздухе. После чего, он призвал всех пройти в укрытие.
- Затем сообщили о взрывах в Запорожье.
- Взрывы отмечают в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Волынской и Хмельницкой областях. А также в Одессе, Луцк, Днепр.
- В Ивано-Франковске сообщают о взрывах. В Сумской области аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, частично без электричества остался Харьков — властями подтверждены удары по критический объектам инфраструктуры. Про отсутствие электричества пишут и в Балаклее и Краснограде.
- Полностью без электричества остался Житомир. В городе в настоящее время пропали свет и вода. Также частично обесточен город Ровно.
- Местные жители в Харькове сообщали о трех ракетных прилетах. Кроме того в городе зафиксированы перепады напряжения.
- В Киеве прозвучали звуки взрывов. Объявлена воздушная тревога в городе. Задействована работа противовоздушной обороны, сообщил глава города Владимир Кличко. Прилеты замечены и в Киевской области, поднимается дым.
- После в Киеве начались экстренные отключения света. Например на лесных массивах Лесной и Троещина.
- Были подтверждены взрывы в Ковеле. Информацию подтвердил губернатор Волынской области Александр Башкаленко.
- О ракетном прилете сообщили и в Кременчугском районе. Об этом сообщил губернатор Полтавской области Олег Синегубов.
- Часть Одессы осталась без света. Об этом сообщали украинские СМИ. Также без света остались города Николаево, Сума.
Ранее в Киеве заявляли о взрывах. В городе введена воздушная тревога. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали обстреливать украинскую территорию с 10 октября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также по словам президента РФ Владимира Путина, задачей является демилитаризация украинской страны.