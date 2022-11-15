ZET: Два человека погибли при падении ракет на территории Польши

Ракеты упали в зернохранилища
Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.
«Две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли», — сообщает радиостанция. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.
О падении ракет в Люблинском воеводстве стало известно вечером во вторник. Предполагалось, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.
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