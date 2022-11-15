15 ноября 2022

ZET: Два человека погибли при падении ракет на территории Польши

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, склад, сельское хозяйство, уборка хлеба
Ракеты упали в зернохранилища Фото:

Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.

«Две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли», — сообщает радиостанция. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы.

О падении ракет в Люблинском воеводстве стало известно вечером во вторник. Предполагалось, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.

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Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. «Две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли», — сообщает радиостанция. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы. О падении ракет в Люблинском воеводстве стало известно вечером во вторник. Предполагалось, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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