ZET: Два человека погибли при падении ракет на территории Польши

15 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Ракеты упали в зернохранилища Фото: Сергей Венявский © URA.RU Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. «Две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли», — сообщает радиостанция. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы. О падении ракет в Люблинском воеводстве стало известно вечером во вторник. Предполагалось, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.

Два человека погибли при падении ракет в зернохранилища на территории Польши. Об этом сообщает польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. «Две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства недалеко от границы с Украиной. Они попали в зерносушилку. Два человека погибли», — сообщает радиостанция. По неофициальным данным, на месте работают спецслужбы. О падении ракет в Люблинском воеводстве стало известно вечером во вторник. Предполагалось, что ракеты могли быть сбиты украинскими системами противовоздушной обороны.