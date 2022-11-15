15 ноября 2022
14 ноября 2022

В ХМАО на ремонт улицы потратят более 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Ремонт улицы будет финансироваться за счет бюджета города Нягани Фото:

В городе Нягань (ХМАО) власти планируют потратить на ремонт улицы Завокзальная почти 7,3 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 7 288 839,24 рублей. Подрядчик обязуется своевременно на условиях контракта выполнить ремонтные работы на объекте «Автомобильная дорога «Улица Завокзальная». Окончание работ не позднее «31» августа 2023», — говорится в опубликованных аукционных документах.

Ремонт планируется в границах улиц Строителей и Почтовая. Протяженность ремонтируемого участка всего 129 метров. Согласно дефектного акта произведется не только замена дорожного полотна, но и установка бордюров, тротуара, дорожных знаков. Помимо этого, проведут замену трубопровода под дорогой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября 2022 года. Источником финансирования данного контракта является городской бюджет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Цена контракта составила 761 627 515,20 рублей.

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В городе Нягань (ХМАО) власти планируют потратить на ремонт улицы Завокзальная почти 7,3 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 7 288 839,24 рублей. Подрядчик обязуется своевременно на условиях контракта выполнить ремонтные работы на объекте «Автомобильная дорога «Улица Завокзальная». Окончание работ не позднее «31» августа 2023», — говорится в опубликованных аукционных документах. Ремонт планируется в границах улиц Строителей и Почтовая. Протяженность ремонтируемого участка всего 129 метров. Согласно дефектного акта произведется не только замена дорожного полотна, но и установка бордюров, тротуара, дорожных знаков. Помимо этого, проведут замену трубопровода под дорогой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября 2022 года. Источником финансирования данного контракта является городской бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Цена контракта составила 761 627 515,20 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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