В ХМАО на ремонт улицы потратят более 7 млн рублей

16 ноября 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Ремонт улицы будет финансироваться за счет бюджета города Нягани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Нягань (ХМАО) власти планируют потратить на ремонт улицы Завокзальная почти 7,3 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 7 288 839,24 рублей. Подрядчик обязуется своевременно на условиях контракта выполнить ремонтные работы на объекте «Автомобильная дорога «Улица Завокзальная». Окончание работ не позднее «31» августа 2023», — говорится в опубликованных аукционных документах. Ремонт планируется в границах улиц Строителей и Почтовая. Протяженность ремонтируемого участка всего 129 метров. Согласно дефектного акта произведется не только замена дорожного полотна, но и установка бордюров, тротуара, дорожных знаков. Помимо этого, проведут замену трубопровода под дорогой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября 2022 года. Источником финансирования данного контракта является городской бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Цена контракта составила 761 627 515,20 рублей.

В городе Нягань (ХМАО) власти планируют потратить на ремонт улицы Завокзальная почти 7,3 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Начальная (максимальная) цена контракта — 7 288 839,24 рублей. Подрядчик обязуется своевременно на условиях контракта выполнить ремонтные работы на объекте «Автомобильная дорога «Улица Завокзальная». Окончание работ не позднее «31» августа 2023», — говорится в опубликованных аукционных документах. Ремонт планируется в границах улиц Строителей и Почтовая. Протяженность ремонтируемого участка всего 129 метров. Согласно дефектного акта произведется не только замена дорожного полотна, но и установка бордюров, тротуара, дорожных знаков. Помимо этого, проведут замену трубопровода под дорогой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября 2022 года. Источником финансирования данного контракта является городской бюджет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Цена контракта составила 761 627 515,20 рублей.