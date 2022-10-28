28 октября 2022
27 октября 2022

Власти ЯНАО потратят на ремонт девяти дорог более 761 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка Вильгорт. Чердыньский район. Пермский край, дрсу, асфальтирование, строительство дорог, вильгорт
В ЯНАО власти потратят на ремонт дорог более 761 млн рублей Фото:

В ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки — выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная (максимальная) цена контракта — 761 627 515,20 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах.

Компании-победителю предстоит в срок с 23 ноября 2022 года по 2 октября 2023 года провести ремонт на нескольких участках дороги Сургут-Салехард, подъезд к Ноябрьску и два участка дороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября 2022 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ремонт трассы Надым — Салехард планируется закончить к концу 2024 года. Помимо этого, он сообщил, что в этом году дорожники отремонтировали 173 километра трассы Сургут — Салехард.

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В ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки — выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная (максимальная) цена контракта — 761 627 515,20 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Компании-победителю предстоит в срок с 23 ноября 2022 года по 2 октября 2023 года провести ремонт на нескольких участках дороги Сургут-Салехард, подъезд к Ноябрьску и два участка дороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ремонт трассы Надым — Салехард планируется закончить к концу 2024 года. Помимо этого, он сообщил, что в этом году дорожники отремонтировали 173 километра трассы Сургут — Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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