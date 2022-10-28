Власти ЯНАО потратят на ремонт девяти дорог более 761 млн рублей

29 октября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

В ЯНАО власти потратят на ремонт дорог более 761 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки — выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная (максимальная) цена контракта — 761 627 515,20 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Компании-победителю предстоит в срок с 23 ноября 2022 года по 2 октября 2023 года провести ремонт на нескольких участках дороги Сургут-Салехард, подъезд к Ноябрьску и два участка дороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ремонт трассы Надым — Салехард планируется закончить к концу 2024 года. Помимо этого, он сообщил, что в этом году дорожники отремонтировали 173 километра трассы Сургут — Салехард.

В ЯНАО Департамент дорожного хозяйства объявил аукцион по поиску компании для капитального ремонта девяти дорог. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок. «Описание объекта закупки — выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная (максимальная) цена контракта — 761 627 515,20 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Компании-победителю предстоит в срок с 23 ноября 2022 года по 2 октября 2023 года провести ремонт на нескольких участках дороги Сургут-Салехард, подъезд к Ноябрьску и два участка дороги Ноябрьск — Вынгапуровский. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что ремонт трассы Надым — Салехард планируется закончить к концу 2024 года. Помимо этого, он сообщил, что в этом году дорожники отремонтировали 173 километра трассы Сургут — Салехард.