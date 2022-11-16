Екатеринбургские яхтсмены раскрыли новый маршрут своего кругосветного путешествия

Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга отправится из Владивостока в Санкт-Петербург

16 ноября 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Команда отправится в кругосветку в мае 2023 года (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга, которая первой в истории отправится в кругосветную экспедицию из центра Евразии на парусном судне в начале мая 2023 года, разработала три варианта маршрута. Окончательный выбор зависит от того, какой будет обстановка в мире. Подробно о вариантах пути и особенностях состава команды URA.RU рассказал автор идеи и организатор кругосветки Николай Паньков «У нас первый вариант маршрута был [такой]: мы планировали стартовать с Плотинки весной этого года и идти на запад через Европу, потом через Атлантику, через Северо-Западный арктический проход — это между Гренландией и Аляской — по верху Канады. Первыми в истории на парусном судне планировали пройти по этому маршруту, но по понятным причинам сейчас западное направление не очень актуально, поэтому мы пересмотрели маршрут», — признался Паньков. В связи с этим команда решила разработать другие варианты для кругосветки. Один из них включал в себя дружественные страны — яхта Genesis должна была пройти по рекам и каналам из Перми до Новороссийска, а затем направиться в Турцию, Египет, Индийский океан и Китай. Однако и этот вариант оказался неподходящим. «Ситуация все не разрешается и накаляется, поэтому был выбран патриотический вариант — разворот на Восток. Мы стартуем во Владивостоке и огибаем всю морскую часть Российской Федерации: из Владивостока уходим наверх до Берингова пролива по Северному морскому пути», — рассказал организатор кругосветки. Согласно этому маршруту, команда должна стать первой, кто на парусном судне подойдет к Новосибирским островам, чтобы поставить мировой рекорд. «Наш капитан Сергей Катаев — чемпион мира, он 30 лет на воде. Мы планируем отправить его одного, то есть он пойдет один на яхте, обогнет Новосибирские острова и воссоединится с командой в арктическом порту Тикси. Затем вместе пойдем вниз по реке Оби до Ханты-Мансийска, там поднимем лодку и увезем ее в Екатеринбург», — поделился Паньков. Лодку должны будут доставить к 300-летию Екатеринбурга и установить ее в акватории городского пруда напротив Храма на Крови. После этого судно отвезут в Салехард, чтобы оттуда добраться до Санкт-Петербурга. Базовая команда будет состоять из четырех человека, а на сложных этапах — усиливаться до шести. «Костяк — наш капитан Сергей Катаев и Иван Кравец, который строил лодку. На Дальний Восток мы посадим в лодку моряков, которые специализируются на этом регионе, потому что в каждой акватории своя специфика. На Северный морской путь мы садим полярников, а на Беломоро-Балтийский этапе — Мурманске и Архангельске — мы тоже посадим местных, но 80% команды будет из Екатеринбурга», — пояснил Паньков. Также по плану во время путешествия — презентовать Екатеринбург в каждом городе, где будет останавливаться команда. Экспедиция пройдет в четыре этапа Фото: предоставлено Николаем Паньковым Именно на этом судне команда из Екатеринбурга отправится в кругосветное путешествие Фото: предоставлено Николаем Паньковым Экипаж тренировался в экстремальных режимах в Екатеринбурге: судно проверяли на прочность, а команда проходила слаживание Фото: предоставлено Николаем Паньковым

Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга, которая первой в истории отправится в кругосветную экспедицию из центра Евразии на парусном судне в начале мая 2023 года, разработала три варианта маршрута. Окончательный выбор зависит от того, какой будет обстановка в мире. Подробно о вариантах пути и особенностях состава команды URA.RU рассказал автор идеи и организатор кругосветки Николай Паньков «У нас первый вариант маршрута был [такой]: мы планировали стартовать с Плотинки весной этого года и идти на запад через Европу, потом через Атлантику, через Северо-Западный арктический проход — это между Гренландией и Аляской — по верху Канады. Первыми в истории на парусном судне планировали пройти по этому маршруту, но по понятным причинам сейчас западное направление не очень актуально, поэтому мы пересмотрели маршрут», — признался Паньков. В связи с этим команда решила разработать другие варианты для кругосветки. Один из них включал в себя дружественные страны — яхта Genesis должна была пройти по рекам и каналам из Перми до Новороссийска, а затем направиться в Турцию, Египет, Индийский океан и Китай. Однако и этот вариант оказался неподходящим. «Ситуация все не разрешается и накаляется, поэтому был выбран патриотический вариант — разворот на Восток. Мы стартуем во Владивостоке и огибаем всю морскую часть Российской Федерации: из Владивостока уходим наверх до Берингова пролива по Северному морскому пути», — рассказал организатор кругосветки. Согласно этому маршруту, команда должна стать первой, кто на парусном судне подойдет к Новосибирским островам, чтобы поставить мировой рекорд. «Наш капитан Сергей Катаев — чемпион мира, он 30 лет на воде. Мы планируем отправить его одного, то есть он пойдет один на яхте, обогнет Новосибирские острова и воссоединится с командой в арктическом порту Тикси. Затем вместе пойдем вниз по реке Оби до Ханты-Мансийска, там поднимем лодку и увезем ее в Екатеринбург», — поделился Паньков. Лодку должны будут доставить к 300-летию Екатеринбурга и установить ее в акватории городского пруда напротив Храма на Крови. После этого судно отвезут в Салехард, чтобы оттуда добраться до Санкт-Петербурга. Базовая команда будет состоять из четырех человека, а на сложных этапах — усиливаться до шести. «Костяк — наш капитан Сергей Катаев и Иван Кравец, который строил лодку. На Дальний Восток мы посадим в лодку моряков, которые специализируются на этом регионе, потому что в каждой акватории своя специфика. На Северный морской путь мы садим полярников, а на Беломоро-Балтийский этапе — Мурманске и Архангельске — мы тоже посадим местных, но 80% команды будет из Екатеринбурга», — пояснил Паньков. Также по плану во время путешествия — презентовать Екатеринбург в каждом городе, где будет останавливаться команда.