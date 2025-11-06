Классы по пять человек, отказ от оценок и сталинские учебники: что предлагают частные школы Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть школы, где используют советские учебники Фото: Илья Московец © URA.RU

Не все родители и даже учителя согласны с современным подходом к образованию, поэтому в Екатеринбурге с каждым годом становится все больше частных школ с самыми разными программами и концепциями. В них детям обеспечен индивидуальный подход, ведь в классах не бывает больше 10-12 учеников, где-то отказываются от оценок и гаджетов, вводят свои предметы и методы обучения. О том, сколько это стоит и что именно привлекает родителей — в материале URA.RU.

Первая Советская Семейная школа

улица Тургенева, 13

Учитель из Екатеринбурга Светлана Пестерева создала школу первую в городе советскую школу в 2023 году. Здесь ученики изучают программу 1980-х годов (по учебникам с обработанной и сжатой сталинской программой). Однако несмотря на название, школа использует не только советские, но и современные методики: скорочтение, нейрозанятия. Воспитанники проходят курс начальной школы за три года. В четвертом классе ребята проходят то, что в обычных школах изучают только в пятом. Есть занятия по истории, математике, русскому языку, ботанике, с первого класса есть занятия по труду, музыке, физкультуре.

Занятия в школе проходят по советской программе Фото: Илья Московец © URA.RU

Ребята здесь учатся в небольших группах по восемь человек. К поступлению в первый класс школа готовит заранее, при желании можно посещать каждую субботу подготовительные занятия. Как в разговоре с URA.RU отметила директор Светлана Пестерева, от детей не требуют в обязательном порядке уметь читать и писать, но отбор все же есть. Стоимость обучения разглашать не стали, но уточнили, что предоставляют скидки тем, у кого в школе обучаются несколько детей.

Благодаря четко продуманной программе, как рассказала Пестерева, ученики ее школы значительно превосходят в знаниях сверстников из общеобразовательных школ и частных, где обучение основано на сталинских букварях. Они успешно сдают вступительные экзамены в гимназиях и частных школах, откуда руководство советской школы получает восторженные отзывы о своих выпускниках.

Школа с нейроподходом «АлфавитУм»

улица Чайковского, 16

Как рассказала URA.RU мама одной из учениц, она выбрала эту начальную школу именно из-за подхода к обучению. «Эта школа — не про заучивание информации», — отметила Тамара. Как рассказала агентству директор нейропсихолог Юлия Трояновская, в школе используют нейроподход, при котором у детей активируются различные каналы восприятия и познания. «Мы объединяем тело, мозг и нервную систему. Это позволяет ребенку не просто запомнить материал, а глубоко его понять, „прожить“ и осмыслить». Мы активно развиваем эмоциональный интеллект учеников. В эпоху ИИ эти «человеческие» навыки — эмпатия, саморегуляция, понимание других — становятся критически важными», — уточнила она.

Детям обеспечен индивидуальный подход Фото: Размик Закарян © URA.RU

Еще одним преимуществом школы является небольшое количество учеников в классах — не больше 12 человек. Школа существует второй год, поэтому классы пока еще меньше — в первом классе учатся пять человек, во втором — семь. Также набирают нулевой подготовительный класс, а на будущий год откроют отдельный класс для детей с нейроотличиями (синдромом дефицита внимания и гиперактивности и легкими формами задержек речевого развития).

Для новичков есть пробная бесплатная учебная неделя. Стоимость обучения — 15 тысяч в месяц (при посещении только уроков, также включены завтрак и обед). За полный день (до 18 часов) стоимость составляет 30 тысяч в месяц. Включены дополнительные занятия — танцы, театральная студия. «График можно выстраивать под себя. Также школа организовала раз в неделю выезд в бассейн на занятия с тренером. Тоже очень удобно, что процесс отлажен, родителям дополнительно развозом заниматься не нужно. Самый главный плюс — ребенок даже уходить вечером не хочет. При встрече обнимает учителя, директора — для меня это показатель доверия, не тревожусь за дочку», — делится мама ученицы.

Семейная инициатива «Школа имени Ю. А. Гагарина»

улица Малышева, 44

Руководство школы позиционирует свое учреждение не как частную школу, предоставляющую услуги, а как семейную инициативу. Главная миссия — создание альтернативного пространства, объединяющего осознанных родителей, учителей и детей, нацеленных на высокий уровень знаний и воспитания. В основе программы — проверенные советские методики и воспитание духовно-нравственных семейных ценностей. Детям прививают осознание величия своей Родины и народа, уважение к старшим, такие качества, как сердечность и чувство долга.

Дети вместе с родителями и учителями ходят в походы и организуют праздники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Большое внимание в школе уделяют здоровью детей. Каждое утро начинается с бодрости и закаливания, в классах дети работают за конторками (высокими партами), помещение постоянно проветривается, соблюдается питьевой режим, перемены проходят активно: на ходулях, балансирах, с обручами. Максимальное количество уроков проводится на улице: природоведение, дворовые игры, лыжи, физкультура, кила (русская народная игра с мячом, корни которой уходят во времена Новгородской республики). Питание вегетарианское. Детям также запрещается пользоваться гаджетами, отметок нет.

Воспитанникам прививают любовь к труду. В школе введены дежурства, уборка класса, летом дети чистят снег, а весной работают в огороде. В программе есть необычные предметы, например, интеллектика (олимпиадная математика), туризм. В списке дополнительных занятий: ансамбль, лепка из глины, ИЗО, творческое чистописание, астрономия, музыкально-театральная игровая импровизация и вокал.

Гуманная школа

улица Луначарского, 77

В школе, созданной по концепции гуманной педагогики профессора Российской академии образования Шалвы Амонашвили, не ставят отметки, а содержательно оценивают выполненную работу. Главная задача педагога здесь — выстроить доверительные отношения с ребенком, что помогает ему чувствовать себя в безопасности и беспрепятственно впитывать знания. В группах обеспечен индивидуальный подход — в класс набирают не более 12 человек.

Гуманную школу организовал учитель истории и обществознания Сергей Григорьев. Здесь к детям относятся как к равным — есть элементы самоуправления (Совет школы), старшие ученики становятся наставниками для младшеклассников, в классе могут делиться на группы по 3-4 ученика, которые объясняют темы друг другу. Учителя играют с ребятами на переменах, предстают не только по с позиции мудрого носителя знаний, но и товарища по увлечениям. Каждый день завершается для ребят общим кругом, где любой желающий может поделиться своими радостями и обсудить проблемные вопросы. В школе есть продленка до 17 часов вечера, а также дополнительные занятия: кулинария, видео-мастерская, карате, шахматы, школьный журнал, театральная студия.