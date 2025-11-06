Логотип РИА URA.RU
Замгубернатора объявила конкурс на пост начальника свердловского госпиталя

06 ноября 2025 в 10:21
Глава госпиталя войн будет выбран на конкурсной основе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель губернатора — министр свердловского здравоохранения Татьяна Савинова объявила конкурс на пост начальника госпиталя для ветеранов войн. Такая инициатива в истории уральской медицины осуществится впервые, отмечено в официальном telegram-канале регионального минздрава. 

«Наш госпиталь — одно из крупнейших учреждений подобного профиля в стране. Сегодня в рамках специальной военной операции работа медучреждения приобретает еще большее значение: возвращаются наши герои, ветераны, им нужно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, организовать реабилитацию», — цитирует паблик «Здоровье уральцев» Татьяну Савинову. 

Она подчеркнула, что забота о ветеранах всех войн и конфликтов — приоритетная задача властей. «С этой точки зрения руководитель госпиталя — одна из важнейших фигур, и мы решили объявить конкурс на эту должность. Мы хотим, чтобы было настоящее соревнование идей по развитию госпиталя», — объяснила замгубернатора.

Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявки до 1 декабря. На сегодняшний момент уже есть четыре претендента. Конкурс будет проходить в очной форме, возможно, это будет собеседование сразу со всеми кандидатами. Будущий руководитель будет выбран до Нового года. 

