Замгубернатора объявила конкурс на пост начальника свердловского госпиталя

Заместитель губернатора — министр свердловского здравоохранения Татьяна Савинова объявила конкурс на пост начальника госпиталя для ветеранов войн. Такая инициатива в истории уральской медицины осуществится впервые, отмечено в официальном telegram-канале регионального минздрава.

«Наш госпиталь — одно из крупнейших учреждений подобного профиля в стране. Сегодня в рамках специальной военной операции работа медучреждения приобретает еще большее значение: возвращаются наши герои, ветераны, им нужно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, организовать реабилитацию», — цитирует паблик «Здоровье уральцев» Татьяну Савинову.

Она подчеркнула, что забота о ветеранах всех войн и конфликтов — приоритетная задача властей. «С этой точки зрения руководитель госпиталя — одна из важнейших фигур, и мы решили объявить конкурс на эту должность. Мы хотим, чтобы было настоящее соревнование идей по развитию госпиталя», — объяснила замгубернатора.

