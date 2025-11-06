Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Екатеринбуржцы ломают ноги из-за гололеда

06 ноября 2025 в 07:56
Выход на улицу для некоторых горожан заканчивается переломами и вызовом скорой помощи

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Екатеринбурга получают травмы из-за гололеда в городе. Так, с наступлением холодов получить переломы успели уже две местных жительницы — девушка и 84-летняя пенсионерка.

«84-летняя бабуля поскользнулась на Уктусе и пролежала на земле около часа, пока ждала скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Женщина заработала перелом ноги. Ранее еще одна девушка упала и сломала лодыжку возле железнодорожного вокзала.

Ранее горожане столкнулись с серьезными пробками из-за снегопада. В мэрии Екатеринбурга же заверили, что снегоуборочная техника начала работать с самого утра. 

