Екатеринбуржцы ломают ноги из-за гололеда
Выход на улицу для некоторых горожан заканчивается переломами и вызовом скорой помощи
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Жители Екатеринбурга получают травмы из-за гололеда в городе. Так, с наступлением холодов получить переломы успели уже две местных жительницы — девушка и 84-летняя пенсионерка.
«84-летняя бабуля поскользнулась на Уктусе и пролежала на земле около часа, пока ждала скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Женщина заработала перелом ноги. Ранее еще одна девушка упала и сломала лодыжку возле железнодорожного вокзала.
Ранее горожане столкнулись с серьезными пробками из-за снегопада. В мэрии Екатеринбурга же заверили, что снегоуборочная техника начала работать с самого утра.
