«Слушаешь, что не тебе одному плохо»: Варвара Щербакова — о съемках в Екатеринбурге и нюансах стендапа

Варвара Щербакова играет в новелле, которая рассказывает о екатеринбуржцах Фото: предоставлено съемочной группой

Стендап-комик Варвара Щербакова приехала в Екатеринбург ради съемок фильма «Тюльпаны». Картина станет альманахом, который объединит истории вокруг 8 Марта и выйдет в следующем году. URA.RU встретилось с Варварой до начала съемочного дня и обсудило, может ли фильм стать новой народной «франшизой» по типу «Елок», всегда ли стендап — это про себя и сколько шуток нужно выдавать на концерте, чтобы зритель не заскучал.

— Сейчас в Екатеринбурге идут активные съемки фильма «Тюльпаны». Близка ли вам ваша героиня?

— Насколько я знаю, героиню писали под меня, поэтому очень сильно близко, в меня попадает процентов на 80, наверное. Она такая чуть-чуть неудачница, у нее ничего не получается, но ей всего хочется — амбиций много, а возможностей — нет. И [по сюжету] жизнь ей чуть-чуть дает пинка.

Партнером по съемочной площадке у Варвары выступает Слава Копейкин Фото: предоставлено съемочной группой

— На ваш взгляд, для чего нужно обязательно будет посмотреть «Тюльпаны»? Что из фильма должны вынести зрители?

— У меня раньше было такое развлечение: когда мне было очень грустно, я смотрела что-нибудь такое, знаете, мило-добро-грустное, чтобы это были очищающие слезы доброй печали. И когда я полностью прочитала сценарий [«Тюльпанов»] — это было настолько трогательно, жизненно, очень мило, но при этом по-настоящему — про тот единственный праздник в году, когда вспоминают, что мы женщины и достойны быть женщинами. Сейчас, когда мы все-таки активно боремся за то, чтобы быть сильными, независимыми, работать наравне с мужчинами, добиваться и так далее, я иногда думаю, что все-таки хочется, конечно, цветочки получать. 8 Марта — это тот самый день, когда все вокруг вдруг резко вспоминают, что с ними на работе, оказывается, не просто работает коллега, а в автобусе не просто бабка вредная, а женщина. Мне кажется, что это действительно хороший, добрый, романтичный, понятный фильм, для тех, кто помнит и кто забывает.

— А что для вас 8 Марта?

— Я очень люблю вообще, в принципе, все праздники. У меня нет каких-то печальных историй, связанных с ними. Знаете, есть люди, которые говорят: «Я не отмечаю день рождения» или «Я ненавижу Новый год». А я люблю все праздники, это же так здорово!

Например, когда наступает 8 Марта, мужчины вокруг, коих в моей профессии очень много, начинают говорить комплименты, становится приятно. Ты приходишь на работу, а там поздравляют охранники, которые постоянно ругаются, и цветочки дарят. И пофоткалась ты с этими цветочками, и приятно, поэтому для меня любой праздник — это повод получить удовольствие.

— Как вы считаете, могут ли «Тюльпаны» стать новой народной франшизой, как «Елки»?

— Я очень на это надеюсь. Сейчас в кино ходит в основном женская аудитория, да и в принципе контент в основном смотрит она, и в моей профессии тоже, все связано с юмором и тем более романтикой. Это правда классный фильм, сценарий и очень хороший актерский состав. Мне кажется, что он вполне перспективный.

Одним из мест съемок стал ТРЦ Veer Mall Фото: предоставлено съемочной группой

— Местом действия станут Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Красноярск и Екатеринбург. Как считаете, почему снимать решили, в том числе и в столице Урала?

— Это хороший вопрос, до сих пор никто на него мне не ответил. Видимо, для того, чтобы я повидалась с подругой, она приезжала на съемочную площадку. (Смеется.)

— У вас же часто бывают концерты в Екатеринбурге. Как вам город в целом?

— Екатеринбург — прекрасный город, очень красивый, один из лучших для переезда. Если вдруг кто-то рассматривает, куда-то переехать, но не в Москву, то вот — Екатеринбург, Казань, возможно, Тюмень. Екатеринбурге еще и очень быстро развивающийся, здесь много замечательных заведений, классные дизайнеры. К тому же это не мегаполис, но при этом здесь все хорошо с инфраструктурой, приятно, красиво, чисто, есть метро. Что? Это не так? Давайте разбираться. Так, кто мэр? Давайте позвоним!

— Кстати, удалось где-то побывать, пока вы в Екатеринбурге?

— Честно, я встаю в 5:00-5:30, в 6:00 еду на смену, весь день нахожусь здесь. Вечером мне уже настолько тяжело жить, что я просто еду и ложусь спать. Мы, конечно, виделись с подругой, прилетала мой директор — тоже близкая подруга, мы сходили в одно заведение. На самом деле здесь реально очень много классных проектов, каждый раз, когда мы сюда приезжаем, как правило, по работе, естественно, мы куда-то ходим, что-то новое для себя открываем. Я уже даже могу где-то что-то порекомендовать!

Фильм выйдет в 2026 году Фото: предоставлено съемочной группой

— Вне работы поклонники вас так не атаковали, как Славу Копейкина? Его караулили прямо на съемочной площадке.

— Нет, моя аудитория, так скажем, чуть-чуть постарше. Поэтому обычно это происходит так: к тебе в туалете подходит женщина 60 плюс. Вот это мои девочки. (Смеется.)

— А вам больше нравится работать в качестве актрисы или комика?

— Это сложно сравнить, потому что специфика работы очень отличается. Мне нравится то и другое, иначе бы я этим не занималась. Но, если честно, сниматься сложнее, потому что есть вот эта длинная смена, в течение которой ты все время занят, каждую минуту, с перерывом на обед, который не всегда идет час. Когда ты выступаешь на сцене, то там всего полтора-два часа, а если съемки, то все равно есть перерывы — два часа мотор, отдыхаем, перегримировываемся, нет дублей, ты просто шпаришь. Наверное, это физически чуть полегче.

— По поводу стендапов — откуда черпаете новые темы? Или все же бывает дефицит?

— Серьезно? Они уже давно закончились, уже все про все рассказали. Если честно, обо всем поверхностном рассказали уже в первом сезоне стендапа на ТНТ в 2014 году, а сейчас мы просто выжимаем.

На самом деле в чем прелесть жанра? В том, что это юмор о себе — ты выходишь на сцену и каждый раз рассказываешь, что происходит в твоей жизни. Так как жизнь продолжается, каждый день она новая, интересная, темы никогда не заканчиваются. Можно говорить об одном и том же, просто разным языком.

Вот «Женский стендап» — у нас там сейчас уже больше 30 человек, но условно нас было 10 в основе, и каждая из нас рассказывала про отношения. И до сих пор все продолжают рассказывать про это, но по-разному, это неисчерпаемый ресурс.

Варвара Щербакова признается, что сниматься сложнее, чем выступать в стендапе Фото: предоставлено съемочной группой

— Но всегда ли стендап — это шутки только про себя?

— Иначе неинтересно — зритель приходит послушать про тебя. Легче создавать, когда ты говоришь о себе, потому что ты знаешь, что говоришь. Когда ты говоришь о ком-то другом, ты просто что-то домысливаешь, но, конечно, есть определенные схемы: либо от общего к частному, либо от частного к общему. Как это выглядит? «У меня недавно была ситуация, связанная с тем, что меня оскорбили в магазине, кстати, я вообще неконфликтный человек, как бы вы поступили?» и так далее. Дальше ты говоришь уже о чем-то в общем, либо, наоборот: «А вот слышали ли эту историю? А у меня, кстати, была такая ситуация». В чем смысл? Кажется, как будто это только про тебя, но на самом деле нет, потому что все люди разные и настолько одинаковые.

Продолжение после рекламы

Каждый приходит на юмористическое шоу посмеяться, чтобы послушать о себе через призму того, что происходит с другим человеком. Почему стендап стал таким популярным? Говорят, что это новый рэп: ты приходишь в зал, слушаешь, что не тебе одному плохо, а кому-то, наоборот, еще хуже. Это же так здорово.

— А куда сейчас вообще движется стендап, на ваш взгляд?