Звезда «Уральских пельменей» пришла на Неделю моды в Екатеринбурге. Фото

06 ноября 2025 в 04:07
На показе был замечен Дмитрий Соколов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал 23-й сезон Недели моды. На показ коллекций уральских дизайнеров пришел посмотреть артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, передает корреспондент URA.RU.

Первый показ прошел в музее архитектуры и дизайна. Неделя моды началась с почтения памяти основательницы проекта Надежды Матюхиной. Она скончалась в сентябре этого года в возрасте 47 лет. Последний год Надежда боролась с онкологией.

Свои бренды представили Залкар Аскарали (Zalcar), Антон Ермаков (Tony Clou), Марина Байтингер (BuyLure) и другие уральские дизайнеры. Неделя моды в уральской столице продлится до 9 ноября.

Показ на открытии Недели моды

Фото: Размик Закарян © URA.RU

