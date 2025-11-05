Звезда «Уральских пельменей» пришла на Неделю моды в Екатеринбурге. Фото
На показе был замечен Дмитрий Соколов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге стартовал 23-й сезон Недели моды. На показ коллекций уральских дизайнеров пришел посмотреть артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, передает корреспондент URA.RU.
Первый показ прошел в музее архитектуры и дизайна. Неделя моды началась с почтения памяти основательницы проекта Надежды Матюхиной. Она скончалась в сентябре этого года в возрасте 47 лет. Последний год Надежда боролась с онкологией.
Свои бренды представили Залкар Аскарали (Zalcar), Антон Ермаков (Tony Clou), Марина Байтингер (BuyLure) и другие уральские дизайнеры. Неделя моды в уральской столице продлится до 9 ноября.
Показ на открытии Недели моды
Фото: Размик Закарян © URA.RU
