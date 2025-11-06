Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в Екатеринбург
Пассажиров пересадили на другой локомотив
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Электричка с пассажирами, следовавшая из Асбеста в Екатеринбург, утром 6 ноября встала в лесу неподалеку от станции «Чапаевская». Причиной внезапной остановки стала техническая неисправность, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Надзорными мероприятиями установлено, что работниками железной дороги приняты меры по замене локомотива. Пассажиры указанного поезда доставлены к месту назначения», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что внеплановая остановка состава не повлияла на движение остальных поездов. Правоохранители организовали проверку.
