Электричка с пассажирами застряла в лесу по пути в Екатеринбург

Пассажиров пересадили на другой локомотив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Электричка с пассажирами, следовавшая из Асбеста в Екатеринбург, утром 6 ноября встала в лесу неподалеку от станции «Чапаевская». Причиной внезапной остановки стала техническая неисправность, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Надзорными мероприятиями установлено, что работниками железной дороги приняты меры по замене локомотива. Пассажиры указанного поезда доставлены к месту назначения», — пояснили в ведомстве.