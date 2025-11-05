Свердловчане собирают деньги на похороны семьи спасателя, погибшей в пожаре
Пожар в частном доме унес жизни матери и ребенка
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловчане объявили благотворительный сбор средств на похороны жены и дочери спасателя из села Кашино, погибших при пожаре в их доме. Информацию о сборе публикуют коллеги Сергея Полетаева и новостные telegram-каналы Сысерти.
«Денежных средств на похороны у родственников к сожалению нет. Давайте поможем, кто сколько сможет», — говорится в публикации telegram-канала «Подслушано Сысерть №1».
Сообщается, что погибшая девочка была ученицей пятого класса. Сам Сергей получил ожоги 50-60% тела, сейчас он в реанимации.
Трагедия произошла вечером 4 ноября. По данным ГУ МЧС региона, огонь охватил 150 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!