Природа

Погода

Потепление и дожди придут в Свердловскую область

06 ноября 2025 в 06:53
Через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Небольшое потепление и дождь со снегом ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу днем на территорию региона сместится циклон, двигающийся вдоль фронта. С циклоном будет связана новая порция осадков, на севере это будет снег, а на юге — дождь», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем 6, 7 и 8 ноября в Екатеринбурге ожидается до +5 градусов. Затем в регионе похолодает до 0, а с середины следующей недели столбик термометра опустится до -3 градусов.

