Потепление и дожди придут в Свердловскую область

Через Средний Урал пройдет теплый атмосферный фронт Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Небольшое потепление и дождь со снегом ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу днем на территорию региона сместится циклон, двигающийся вдоль фронта. С циклоном будет связана новая порция осадков, на севере это будет снег, а на юге — дождь», — сообщает синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».