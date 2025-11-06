«Жемчужина Уралмаша» останется без инвестора и ремонта

Гостиницу «Мадрид» так и не начали приводить в порядок Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше, признанная памятником архитектуры, останется без арендатора с декабря 2025 года. Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры разрывает контракт с московской компанией «Гранд-Мадрид». Это следует из ответа АУИПИК депутату Госдумы Андрею Альшевских.

«Учитывая неисполнение арендатором условий договора, арендодателем в адрес арендатора направлено уведомление о расторжении договора. В соответствии с уведомлением срок расторжения договора — 1 декабря 2025 года», — следует из документа.