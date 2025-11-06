«Жемчужина Уралмаша» останется без инвестора и ремонта
Гостиницу «Мадрид» так и не начали приводить в порядок
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше, признанная памятником архитектуры, останется без арендатора с декабря 2025 года. Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры разрывает контракт с московской компанией «Гранд-Мадрид». Это следует из ответа АУИПИК депутату Госдумы Андрею Альшевских.
«Учитывая неисполнение арендатором условий договора, арендодателем в адрес арендатора направлено уведомление о расторжении договора. В соответствии с уведомлением срок расторжения договора — 1 декабря 2025 года», — следует из документа.
Гостиницу «Мадрид» в октябре 2023 года передали «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Москвичи стали единственными участниками торгов. Компания должна была восстановить отель до 2035 года, однако работы так и не начались.
