Анатолию Васильевичу принадлежит свыше 400 научных работ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Доктор философских наук, профессор кафедры прикладной социологии Уральского федерального университета Анатолий Меренков стал лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года» в номинации «Философские науки». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Анатолий Васильевич — заслуженный работник высшей школы РФ и почетный работник общего образования РФ, является истинным профессионалом и наставником», — говорится в сообщении. Меренков имеет звание почетного профессора УрФУ и многолетний опыт научной и педагогической деятельности.

За годы работы профессор Меренков подготовил 65 кандидатов и 7 докторов наук. Его научное наследие включает более 400 научных работ. Уральский гуманитарный институт пожелал ученому крепкого здоровья и энергии для продолжения научной и педагогической деятельности.

Продолжение после рекламы