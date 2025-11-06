Логотип РИА URA.RU
Подросток из Екатеринбурга попал в список террористов и экстремистов

06 ноября 2025 в 05:41
Росфинмониторинг внес трех свердловчан в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес трех свердловчан в список экстремистов и террористов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Троих свердловчан, среди которых числится 17-летний подросток из Екатеринбурга, включили в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму: 17-летний Василий Косых из Екатеринбурга», — сообщается на сайте ведомства. В список террористов и экстремистов также попали 38-летний Сергей Бассейн из Камышлова и 19-летний Егор Бекетов из Сухого Лога.

Ранее суд решил заключить певицу Монеточку (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) под стражу. Причиной послужило то, что артистка неоднократно нарушала порядок деятельности иностранного агента.

