В Екатеринбурге на 93-м году жизни скончалась легенда уральской тележурналистики Элла Эркомайшвили. Об этом рассказали в свердловском творческом союзе журналистов.

Элла Эркомайшвили начала журналистскую карьеру в 1956 году в газете «Березовский рабочий». Через пять лет она перешла на Свердловскую государственную телерадиокомпанию, где проработала на полную ставку до пандемии коронавируса. С именем Эркомайшвили связано становление региональной телекомпании. Она работала корреспондентом программы «Время» и рассказывала зрителям всей страны о событиях на Урале.