Скончалась легенда уральской тележурналистики
Элла Эркомайшвили умерла на 93-м году жизни
Фото: Свердловский творческий союз журналистов
В Екатеринбурге на 93-м году жизни скончалась легенда уральской тележурналистики Элла Эркомайшвили. Об этом рассказали в свердловском творческом союзе журналистов.
«Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики, уважаемая, узнаваемая, любимая — несравненная Элла Григорьевна Эркомайшвили», — написали представители союза в соцсетях. Последние годы она работала редактором видеофонда ГТРК «Урал».
Элла Эркомайшвили начала журналистскую карьеру в 1956 году в газете «Березовский рабочий». Через пять лет она перешла на Свердловскую государственную телерадиокомпанию, где проработала на полную ставку до пандемии коронавируса. С именем Эркомайшвили связано становление региональной телекомпании. Она работала корреспондентом программы «Время» и рассказывала зрителям всей страны о событиях на Урале.
