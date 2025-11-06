Логотип РИА URA.RU
Общество

Скончалась легенда уральской тележурналистики

В Екатеринбурге умерла редактор видеофонда ГТРК «Урал» Элла Эркомайшвили
06 ноября 2025 в 10:52
Элла Эркомайшвили умерла на 93-м году жизни

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

В Екатеринбурге на 93-м году жизни скончалась легенда уральской тележурналистики Элла Эркомайшвили. Об этом рассказали в свердловском творческом союзе журналистов.

«Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики, уважаемая, узнаваемая, любимая — несравненная Элла Григорьевна Эркомайшвили», — написали представители союза в соцсетях. Последние годы она работала редактором видеофонда ГТРК «Урал».

Элла Эркомайшвили начала журналистскую карьеру в 1956 году в газете «Березовский рабочий». Через пять лет она перешла на Свердловскую государственную телерадиокомпанию, где проработала на полную ставку до пандемии коронавируса. С именем Эркомайшвили связано становление региональной телекомпании. Она работала корреспондентом программы «Время» и рассказывала зрителям всей страны о событиях на Урале.

